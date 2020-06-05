Высокая смертность мужчин от COVID-19 может быть связана с половыми гормонами

05.06.2020, 18:25, Разное



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Данные со всего мира подтверждают, что мужчины подвергаются большему риску тяжелого течения и смерти от COVID-19, чем женщины. Так, во время вспышки инфекции в Ломбардии мужчины составляли 82% из 1591 пациента отделений интенсивной терапии. Из 5700 пациентов нью-йоркских больниц смертность среди мужчин была значительно выше, чем у женщин во всех возрастных группах.

Различные исследования, проведенные в разных странах, в том числе среди пациентов с раком простаты, указывают на возможное влияние андрогенов — мужских половых гормонов, включая тестостерон. Так, врачи в Испании отметили непропорционально высокое количество госпитализированных пациентов с облысением по мужскому типу, связанное с избытком тестостерона. В связи с этим ученые намерены протестировать уже одобренные препараты, которые блокируют действие андрогенов, на пациентах с ранней стадией COVID-19, сообщает журнал Science.

Кристина Джеймисон (Christina Jamieson) из Университета Калифорнии (University of California), которая разработала органоиды для изучения рака предстательной железы, считает, что тяжелое течение и высокая смертность среди мужчин с коронавирусом может зависеть от мембрано-связанного фермента TMPRSS2. Об этом, в частности, свидетельствуют выводы исследователей Института исследований приматов Лейбница Leibniz (Institute for Primate Research), которые доказали, что фермент расщепляет шиповидный белок на поверхности вируса, позволяя ему соединяться с мембраной клетки человека и проникать в нее.

Джеймисон отмечает, что примерно в половине всех случаев рака предстательной железы мутация TMPRSS2 увеличивает количество онкогена, который стимулирует рост клеток. В предстательной железе TMPRSS2 вырабатывается, когда мужские гормоны связываются с рецептором андрогена. «Проникновение вируса в клетки с помощью TMPRSS2 подобно удару якоря», – утверждает ученый.

Исследование главы департамента молекулярной онкологии Университета итальянской Швейцарии (Università della Svizzera) Андреа Алимонти (Andrea Alimonti), в рамках которого были изучены данные более чем 42 тысяч пациентов с раком простаты, подтвердило связь андрогенов с течением COVID-19. Алимонти и его коллеги обнаружили, что у пациентов, которым назначалась андрогенная депривационная терапия (АДТ), вероятность заболеть коронавирусом была на три четверти меньше, чем у тех, кто лечился от рака простаты другими методами.

Результаты другого ретроспективного исследования (пока не опубликованного) получились аналогичными: из 58 пациентов с раком простаты, которые заболели коронавирусом, 22 принимали АДТ и значительно реже нуждались в госпитализации и доступе к кислороду.

Косвенные доказательства гипотезы о влиянии андрогенов на течение COVID-19 были получены от биолога стволовых клеток Фаранак Фаттахи (Faranak Fattahi) из Калифорнийского университета (University of California) в Сан-Франциско. Ее команда обнаружила тесную связь между показателем активных андрогенов в крови и тяжестью заболевания COVID-19 в данных нескольких сотен пациентов мужского пола в британском Биобанке. При этом ученые не выявили того же эффекта у женщин.

«Сейчас все ищут связь между андрогенам и течением COVID-19», – утверждает Говард Соул (Howard Soule), исполнительный вице-президент Фонда борьбы с раком простаты (Prostate Cancer Foundation).