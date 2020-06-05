Мнения: В западном мире идет спецоперация по захвату власти

05.06.2020, 18:16, Новости дня

Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят и лондонских, и даже шведских полицейских. И все это в очень знакомой теме «кто не встанет – тот москаль», в смысле – расист. Вообще-то, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят и лондонских, и даже шведских полицейских. И все это в очень знакомой теме «кто не встанет – тот москаль», в смысле – расист. Вообще-то, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

«Вась, там менты негра убили в Штатах, пойдем ограбим «Пятерочку», сожжем ментовку, и поставим тамошних на колени – пусть каются». Ну, вы можете прикинуть, что в ответ скажет даже самый мега-отмороженный Вася в России? Потому что это все выглядит, как бред.

Но на самом деле, конечно, никаким бредом не является. Мы видим выпукло и очевидно, как первую фазу «цветных протестов», буквально через несколько дней хайджекнули «люди с хорошими лицами», так удобно прикрытыми масками от ковида.

У нас этот хайджекинг тоже присутствует – когда миннесотскую повесточку пытаются натянуть на московский глобус: «Да, применяется слезоточивый газ и резиновые пули и даже какие-то деревянные пули… но, конечно, того избиения, которое мы наблюдали в Москве и в Питере год назад здесь даже близко нет», – информирует нам Евгения Альбац из США посредством вещания радиостанции «Эхо Москвы». Это дословная транскрипция.

Нету покоя нечестивым на день Седьмый. Дело не только в том, что раса –это карма американцев, и что афроамериканцы несоразмерно чаще становятся мишенью полиции. Особая цепь событий превратила первоначальные протесты в Миннеаполисе в общенациональные протесты, а эти протесты – в насильственные беспорядки. Некоторые отснятые на пленку доказательства указывают на то, что важнейшая – вторая – фаза этих событий, фаза, на которой протесты в бедных и черных кварталах превратились в конфронтацию с полицией и нападения на все, на что можно напасть, была на самом деле спровоцирована и использована левыми.

Причем это косвенно подтверждает и Трамп, который собрался вывести, наконец, из правового поля боевое крыло левых сил – убийц и громил Antifa. Если бы знали, как от этих слов загорелись шапки на политиках Германии! Дело в том, что одна только верхушка партии социальных демократов может отправиться на нары за связь с Антифа. Именно они используют Антифа для расправы над оппозиционными политиками. То есть, кое-какие политики Германии автоматически станут невъездными в Сияющий Град на Холме, на который они привыкли молиться.

Тем временем, в США тоже все развивается логично. И дело даже не в том, что за коктейль Молотова, брошенный в полицейскую машину, арестовали черного юриста («Лига Плюща», 500 тыс. дохода в год, все дела), а черный актер из «Звездных Войн» (300 тыс. за 15 минут работы) публично разжигает расовую войну. Дело в том, что расовая война – всегда была целью американских левых сил.

Поэтому следующий этап – врожденный антисемитизм леваков: «Протестующие устроили погром в синагогах Лос-Анджелеса, среди которых «Кеилас Яков», «Бейт Израэль», «Тиферет Цви».

А в соцсетях все чаще выкладывают видео, на которых зафиксированы разгромы кошерных магазинов и синагог. А на одной из самых старых синагог «Бейт Израэль» оставили надписи «Свободу Палестине» и «к черту Израиль». Напомним, что актрисы Галь Гадот и Натали Портман, гордящиеся своим еврейством, поддержали протестующих в США. Парадокс? Нет.

Это абсолютно те же самые люди, которые в Берлине жгут израильские флаги у Бранденбургских ворот и раз в год ходят антисемитским маршем по столице ФРГ, где за недоброе слово про евреев по закону, вообще-то, можно получить от штрафа до тюрьмы. Но красно-лево-зеленый Сенат (это не личная оценка – это официальное обозначение партий Соцдемократов, Левых и Зеленых) смотрит на эти марши с поощрительной улыбочкой. При этом принимая все новые и новые земельные законы по ограничению деятельности полиции. Именно с полицией борются левые, когда дорываются до власти, так как именно их электоральная база имеет больше всего проблем с законами страны.

И поэтому мы видим эти позорные сцены – женщина-полицейская на коленях в слезах и соплях в Стокгольме с заботливо сунутым в руку плакатиком White Silence is violence. Что? Когда это в Швеции последний раз гадкие белые менты убили черного ни за что, ни про что? И вообще – отличались насилием? А, может, Швеция имеет рабовладельческое прошлое и ей тоже надо каяться вместе с американцами? Таки нет. Тогда что это было?

То же самое, что происходит в Англии, где полицейских ставят на колени и штурмуют Даунинг Стрит. У империи свои расклады с колониями, но что касается полицейского насилия… Вообще-то английская полиция только недавно увидела табельное оружие в глаза и то это произошло после серии чудовищных террористических актов. А им в харю тычут мордой селедки BLM (Black Lives Matter, «Жизни чёрных важны» — движение, имеющее непосредственное отношение к погромам в Штатах).

В Амстердаме, где черных уже, кажется, больше, чем всех остальных, тоже устроили шествия BLM, где белых больше, чем остальных. Неужто амстердамская полиция, проклятые фашисты, чего натворили? Местные несли плакаты «Не стреляй – я Трейвон Мартин». ОК. Только Трейвон Мартин был застрелен в Америке и вовсе не голландской полицией. Зачем? На самом деле это вышли те же самые люди, которые вчера выходили против ношения масок в пандемию. То есть, им нужна только причина.

В Брюсселе власти запретили всякие Black Lives Matter, но тем не менее на Пля де ля Моннэ вышли человек пятьдесят и просто сидели. Это не потому, что они такие пушистые. Просто со времени последнего теракта в столице на улицах – солдаты на броневиках. Это тебе не муниципальная полиция, они рыдать не будут. И стоять на коленях тоже.

Все, что происходит сейчас в западном мире – это спецоперация по тотальному захвату власти левыми глобалистами.

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