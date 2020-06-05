 

Россия эвакуировала из Буэнос-Айреса более 200 человек и три кошки

05.06.2020, 18:16, Новости дня

Вывозной борт забрал из Буэнос-Айреса более 200 россиян, застрявших в Аргентине, Боливии, Уругвае и Парагвае, по дороге на родину они залетят еще в Чили и на Кубу, сообщило посольство РФ в Аргентине.

«На борт в Аргентине поднялись 220 пассажиров и три кошки», – передает РИА «Новости» слова главы консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгия Полина.

Также вывозным бортом также летят шестеро белорусов и три аргентинца – двое из них супруги россиянок и один дипломат.

«Отдельная спецоперации была проведена по получению аргентинских документов для детей. Два дня назад была достигнута эксклюзивная договоренность, и в кратчайшие сроки выдали паспорта семи детям», – отметил Полин.

Он добавил, что в четверг выдали последние документы семье, которая вообще не должна была успеть улететь. Их ребенок родился 6 мая. Еще есть семья, родившая ребенка 24 мая, но они «не успевают уехать, потому что у них нет еще даже свидетельства о рождении».

Напомним, ранее в Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Названа причина лидерства США по числу случаев коронавируса

12.05 / Кроссовер Volvo XC100 станет электрическим

12.04 / В работе Twitter произошел глобальный сбой

18.04 / США впервые с 2011 года отправят на МКС пилотируемый космический корабль

01.06 / Мишустин во вторник представит Путину план по восстановлению экономики

30.03 / Медведев напомнил о победах человечества над болезнями

17.04 / В Белоруссии решили возобновить учебный год

26.04 / На Украине чернобыльскую катастрофу назвали праздником

28.03 / Версию «фантастического биотерроризма» в появлении COVID-19 отвергли в Италии

01.04 / Власти опровергли слухи о закрытии Москвы и Подмосковья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска