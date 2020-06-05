“Обычный отец, который иногда играет в кино”: найден тайный Instagram-аккаунт Бена Аффлека

05.06.2020, 18:10, Разное

Спрятаться в эпоху интернета не удастся никому. Даже, а может быть и особенно, суперзвезде. Когда-то Бен Аффлек завел себе секретный Instagram-аккаунт, чтобы выкладывать туда личные фотографии для узкого круга лиц. И вот на днях этот аккаунт был обнаружен одним очень внимательным пользователем соцсетей.

Тот факт, что под аккаунтом @positiveattitudehunting скрывается именно Бен, подтверждает количество подписок: три человека, в числе которых бывшая жена Дженнифер Гарнер и нынешняя возлюбленная Ана де Армас.

@positiveattitudehunting

Бен. Обычный отец, который иногда играет в кино,

– гласит подпись в профиле Аффлека.

На заглавной фотографии аккаунта Бен целуется с Аной.

К слову, у Аффлека есть и официальный открытый аккаунт. Там на него подписано более четырех миллионов человек. Впрочем, никакой личной информации из @benaffleck не выудить – сплошное кино и благотворительность.

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Публикация от Ben Affleck (@benaffleck)14 Июн 2017 в 9:18 PDT

Бен Аффлек и Ана де Армас, 2020 год Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек, 2019 год