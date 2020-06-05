Россия продала за рубеж более 10 млн тестов на коронавирус

05.06.2020, 18:08, Новости дня

Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ) продал более 10 млн тестов на коронавирус за рубеж, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«После того, как мы удовлетворили потребности России, мы уже продали более 10 млн тестов в другие страны, и эти страны покупают эти тесты, потому что они знают, что это одни из лучших тестов», – приводит его слова РИА «Новости».

Дмитриев доложил главе государства, что сейчас в РФ зарегистрировано около 30 тест-систем на коронавирус.

«Это, конечно, говорит о том, что, выйдя на объем (производства – прим. ВЗГЛЯД) 96 тыс. тестов в сутки – а в этом месяце мы добавим дополнительные мощности и будем производить уже 130 тыс. тестов в сутки – в совокупности с другими производителями и Роспотребнадзором закрывают полностью потребности в нашей стране по проведению тестов самим», – приводит его слова ТАСС.

Добавим, что 1 мая в РФ выдали регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления антител к коронавирусу.