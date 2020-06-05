Препарат против коронавируса в РФ сделают бесплатным

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05.06.2020, 18:08, Новости дня

Препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в РФ в рамках ОМС, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире. Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в РФ и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», – приводит его слова РИА «Новости».

Дмитриев также доложил главе государства, что РФПИ создал с компанией «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» совместное предприятие по производству препаратов против коронавируса на основе плазмы крови.

Кроме того, Дмитриев сообщил, что РФ продала более 10 млн тестов на коронавирус за рубеж. При этом он подчеркнул, что наша страна полностью закрывает собственные потребности в проведении тестов.

Напомним, первый в РФ препарат против COVID-19 – «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» – получил одобрение Минздрава и стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19.



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