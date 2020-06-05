 

Трамп: безработица в США снова стала снижаться

05.06.2020, 17:57, Новости дня

В пятницу утром, перед отлетом в штат Мэн, президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию с журналистами.

Президент отметил, что несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в стране появляется положительная тенденция в сфере занятости. Об этом говорит доклад о безработице по итогам мая.

В мае 2020 года число безработных снизилось до 13,3% процентов, по сравнению с апрельскими 14,7%. Ранее Dow Jones предрекал увеличение уровня безработицы до 19,5% в мае 2020. Рост рабочих мест в мае составил порядка 2,5 млн – крупнейший месячный прирост в количестве рабочих мест с 1939 года. Почти половина из них относится к сфере туристических, развлекательных и гостиничных товаров и услуг.

Трамп подчеркнул, что единственное, что может помешать восстановлению экономики – это экстремистская деятельность радикальных группировок, которые, используя в своих целях мирные протесты американцев, пытаются посеять хаос и рознь в стране.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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