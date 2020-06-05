72-летний Винокур показал свои наколки

05.06.2020, 17:54, Разное

Россияне привыкли видеть артиста в белой рубашке и в костюме с бабочкой. На самоизоляции Владимир Винокур поделился в своем инстаграм-аккаунте домашним снимком с четырехлетним внуком Федором.

Юморист предстал в майке. На фото на руках звезды видны татуировки. Фолловеры живо прокомментировали неожиданный пост Владимира Винокура. “Дед хиповый!”, “Круто”, – высказались подписчики.

Самоизоляцию артист, его супруга Тамара и дочь Анастасия с внуком Федором проводят на даче юмориста. Владимир Винокур занимается спортом на тренажерах и успел организовать новый проект на удаленке.

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Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur) 1 Июн 2020 в 4:27 PDT

Владимир Винокур скучает на карантине по сцене. Он признался, что хочет сделать новую программу.

Знаменитый юморист говорил о том, что подобная ситуация у него впервые в жизни. Ему приходится придумывать способы больше двигаться. Артисту с трудом удается перестроиться на новый ритм жизни.