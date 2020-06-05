 

Васильев назвал реальный вес Бабкиной: Потеряла 30 килограммов

05.06.2020, 17:54, Разное

Вокалистка Надежда Бабкина провела целый месяц в медицинском
учреждении. Знаменитость лечили от двустороннего воспаления легких. Певица
вернулась к работе почти сразу после выписки.

По словам Александра Васильева, болезнь отняла у Надежды
Бабкиной десять килограммов. Плюс ко всему задолго до госпитализации артистка
села на диету. Благодаря смене режима питания звезда сцены похудела на 20
килограммов. “Всего же она потеряла 30 килограммов”, – посчитал историк моды.

Добавим, что в прошлом году Надежда Бабкина перешла на
интервальное голодание: на несколько приемов пищи в сутки выделяется всего
восемь часов, затем обязательно 16 часов ничего не есть. Вокалистка питалась
либо с 10:00 до 18:00, либо с 12:00 до 20:00. На этой системе питания Бабкина
потеряла 22 килограмма. Сегодня певица весит не больше 70.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Мар 2019 в 4:04 PDT

Ведущий “Модного приговора” признался, что, переболев коронавирусной инфекцией, тоже потерял в весе. Сейчас Васильев уже вернулся к
работе. Историк моды не скрывает, что на телевидении никто не будет ждать, пока
он придет в форму после перенесенного недуга. Производство программы он назвал “мясорубкой”. Кутюрье подчеркнул, что впервые за 12 лет на шоу взял
больничный.



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