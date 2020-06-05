СМИ: Михаил Кокшенов умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом

05.06.2020, 17:53, Разное

Вечером 4 июня ушел из жизни актер Михаил Кокшенов. Согласно предварительной информации, причиной смерти звезды «Спортлото – 82» стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Вдовой актера Натальей Лепехиной подтверждена смерть супруга. В последние дни жизни Михаил Михайлович находился в Подмосковном лечебном центре. У него подозревали наличие коронавирусной инфекции. С вызванными ею осложнениями ослабленный организм артиста не смог справиться. Печальное известие не оставило равнодушными многих отечественных знаменитостей.

Михаил Кокшенов сыграл много ярких и незабываемых персонажей. В общей сложности он исполнил более 100 ролей разного плана. Актер стал известным благодаря комедиям «На Дерибасовской хорошая погода», «Не может быть!», вошедшими в золотой фонд кино. Также Михаил Михайлович осуществлял продюсерскую и режиссерскую деятельность.