 

Появилась петиция с требованием наказать Навального за оскорбление ветерана

05.06.2020, 17:53, Новости дня

Ветеранские и патриотические организации создали петицию с требованием привлечь блогера Алексея Навального к ответственности за его оскорбительные слова в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Мы, члены ветеранских и патриотических организаций, были крайне возмущены неоправданным оскорблением блогером А. Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко», – отмечают авторы.

Петиция, размещенная на портале change.org, адресована генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Мы требуем, чтобы Навального привлекли к ответственности по данному инциденту. Ветераны – настоящие герои, люди, жертвовавшие своими жизнями для того, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Они заслужили уважения и почтения, а любые оскорбления их чести необходимо пресекать на корню», – подчеркивают авторы петиции.

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко.

Спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев обратился к симпатизирующим Навальному либеральным журналистам. Васильев обратил внимание на то, что либералы не торопятся критиковать Навального за оскорбления ветерана войны.

Адвокат и общественный деятель Александр Зорин предложил ветерану Артеменко свою помощь в защите его чести и достоинства в суде.

Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.

Депутат Госдумы Андрей Красов заявил газете ВЗГЛЯД, что действия Навального неприемлемы, и свой монолог блогер должен произнести перед зеркалом: «Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / США получат от Египта помощь в борьбе с коронавирусом

23.05 / Малышева сказала, кто сильнее всего страдает от коронавируса

03.06 / Лукашенко отправил правительство в отставку

27.03 / Нарышкин призвал не сокращать бюджетные места в вузах по историческим направлениям

14.05 / Рябков заявил о русофобии и синофобии на Западе

15.04 / Летучих мышей назвали самым главным источником человеческих вирусов

11.04 / Стало известно об ограничении въезда легковых машин в Москву

02.04 / Разведка США заподозрила Китай в занижении числа заразившихся коронавирусом

02.04 / Главы МИД НАТО согласовали расширение миссии в Ираке

05.05 / В ХМАО решили ввести цифровые пропуска для въезжающих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска