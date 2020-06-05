Юрист призвал прокуратуру ускорить рассмотрение его заявления об оскорблении Навальным ветерана войны

05.06.2020, 17:53, Новости дня

«Заявление мое не движется. Видимо, в прокуратуре заняты более важными делами», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее он призвал прокуратуру возбудить дело против блогера Алексея Навального по факту оскорбления ветерана Великой Отечественной войны. Однако, по словам юриста, прокуратура уже трое суток никак не реагирует.

«Судя по данным сайта прокуратуры Москвы, в первую очередь она занята сейчас очень важной проверкой некоей организации. Видимо, это гораздо важнее, чем отстаивать достоинство ветерана Великой Отечественной. Похоже, речь идет о халатности сотрудников прокуратуры», – посетовал юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло. «Я вообще не понимаю с чем там можно возиться? –возмущается юрист. – За один день возбуждаешь дело, назначаешь экспертизу, получаешь ответ, выписываешь штраф и отправляешь нарушителю протокол».

Ремесло призвал работников прокуратуры «ускориться, иначе они могут столкнуться с неблагоприятными дисциплинарными последствиями». «Дело громкое и о нем уже широко говорят и пишут. Рано или поздно заинтересуется и руководство прокуратуры и Следственного комитета», – полагает юрист.

Ремесло отметил: если раньше оскорбление было уголовным преступлением, то сейчас за него полагается лишь административная ответственность «с небольшим штрафом на выходе» – до пяти тысяч рублей.

Производств по административным правонарушениям у Навального уже было много, напомнил Ремесло. «Ему регулярно назначают за неисполнение решения суда. И дополнительные эти пять тысяч, конечно, для него «ни о чем», – заметил собеседник. – Но здесь важно юридически зафиксировать факт оскорбления ветерана. Это будет очередным «хорошим» пятном в политической биографии Навального. Возможно, это оттолкнет от него некоторых людей, выступавших до этого в его поддержку».

Во-вторых, такой факт даст новое направление расследованию СК о реабилитации нацизма в действиях сторонников Навального. Тех самых, что отправляли портреты фашистов на онлайн-шествие «Бессмертный полк». Ведь Навальный фактически продолжил их дело, оскорбляя ветерана. Может, это части единого плана и они работают по одной методичке?» – задается вопросом Ремесло.

«Я уже говорил по этому поводу с несколькими депутатами Госдумы, которые со своей стороны пообещали отправить депутатские запросы соответствующим ведомствам. Кстати, Навальный находится на условном сроке, а даже административное правонарушение может привести к замене условного срока на реальный», – добавил юрист.

Как сообщала во вторник газета ВЗГЛЯД, юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина. Поводом для заявления стало оскорбление ветерана Великой Отечественной войны со стороны блогера Алексея Навального. Ремесло также просит проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе оскорбленных блогером лиц оказался и ветеран войны Игнат Артеменко.