Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

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05.06.2020, 17:48, Новости дня

Причиной разгерметизации резервуара с топливом на ТЭЦ-3 в Норильске, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, предварительно стала просадка почвы, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности.

Заместитель заведующего кафедрой криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Валерий Гребенец, работавший в НИИ в Норильске в годы строительства ТЭЦ, выразил мнение, что на разлив топлива в Красноярском крае могло повлиять таяние вечной мерзлоты под опорами топливного резервуара.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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