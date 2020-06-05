Половина украинцев признала русский язык историческим достоянием

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05.06.2020, 17:48, Новости дня

Почти половина украинцев уверены, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«48,8% украинцев считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое стоит развивать, а 27% опрошенных полагают, что он угрожает независимости Украины», – передает ТАСС результаты исследования.

Также 55,5% респондентов высказались за то, чтобы Украина в будущем полностью перешла на украинский язык, а 29,8% – за необходимость сделать русский вторым государственным языком.

Опрос проводился в период с 26 по 30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что вопрос государственного языка на Украине решен, подчеркнув, что на Украине «много проблем, которые нужно будет решать сообща и политикам, и общественным деятелям», а потому следует «искать то, что объединяет государство», создает возможности для движения и развития.

Ранее Разумков сказал, что языковое законодательство на Украине следует реформировать, однако в правящей партии «Слуга народа» нет единого мнения по этому вопросу. Он отметил, что во время предвыборной кампании использовал русский язык, «и это была принципиальная позиция».



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