Названы схожие симптомы рака и коронавируса

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05.06.2020, 17:48, Новости дня

У пациентов с диагностированным раком легких и вирус-положительных на COVID-19 пациентов есть несколько общих симптомов течения болезни, сообщил онколог Иван Карасев.

«Симптомы у онкологических пациентов зачастую смазаны ввиду основного заболевания – кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию – 75%, острый респираторный дистресс-синдром – 17% и полиорганную недостаточность – 11%», – написал доктор в своем Instagram.

Также врач подчеркнул, что эти проявления легко спутать с коронавирусом. Поэтому перед приходом в медучреждение больным раком необходимо сдать тест на COVID-19.

«В случае неотложной ситуации операция проводится в специализированной операционной, оснащенной средствами индивидуальной защиты и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах», – подытожил Карасев.

Ранее главврач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал о фактах о распространении коронавируса и отметил, что инфекция является «непредсказуемой».



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