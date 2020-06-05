Посольство РФ в Чехии назвало провокацией высылку российских дипломатов

05.06.2020, 17:30, Новости дня

Посольство РФ в Праге считает провокацией высылку из Чехии двух российских дипломатов. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в Facebook.

"Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии, – говорится в заявлении. – Речь идет о сфабрикованной провокации".

В российском посольстве назвали высылку дипломатов "недружественным шагом", основанном на бездоказательных обвинениях. Это свидетельствует "об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", отметили в диппредставительстве.

Ранее 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о признании двоих российских дипломатов персонами нон грата. По его словам, такое решение связано с историей о перевозке в Чехию яда рицина. Якобы токсичное вещество в страну привез россиянин с дипломатическим паспортом, чтобы использовать его для отравления муниципальных политиков.

Однако перед этим вице-премьер и глава МВД Чехии заявлял, что у полиции и спецслужб республики нет конкретных доказательств вышеописанного инцидента.