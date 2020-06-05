 

Посольство РФ в Чехии назвало провокацией высылку российских дипломатов

05.06.2020, 17:30, Новости дня

Посольство РФ в Праге считает провокацией высылку из Чехии двух российских дипломатов. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в Facebook.

"Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии, – говорится в заявлении. – Речь идет о сфабрикованной провокации".

В российском посольстве назвали высылку дипломатов "недружественным шагом", основанном на бездоказательных обвинениях. Это свидетельствует "об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", отметили в диппредставительстве.

Ранее 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о признании двоих российских дипломатов персонами нон грата. По его словам, такое решение связано с историей о перевозке в Чехию яда рицина. Якобы токсичное вещество в страну привез россиянин с дипломатическим паспортом, чтобы использовать его для отравления муниципальных политиков.

Однако перед этим вице-премьер и глава МВД Чехии заявлял, что у полиции и спецслужб республики нет конкретных доказательств вышеописанного инцидента.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Коронавирус: США приспускают флаги

25.04 / Стало известно, как РФ помогает застрявшим за границей

02.06 / Российскому Су-57 предрекли конкуренцию на мировом рынке с турецким TF-X

23.04 / “Газпром Арену” в Петербурге могут превратить в госпиталь для пациентов с COVID-19

26.03 / Силы международной коалиции покинули военную базу под иракским Мосулом

26.05 / Госбюро расследований открыло производство из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом

30.04 / В РФ задумались об изменении итоговой аттестации девятиклассников

27.03 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек

10.04 / СМИ: в Москве вводят цифровые пропуска для выхода из дома

28.03 / Версию «фантастического биотерроризма» в появлении COVID-19 отвергли в Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска