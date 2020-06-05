 

В Германии предложили ввести санкции из-за действий США против «Северного потока – 2»

05.06.2020, 17:30, Новости дня

Германия и Евросоюз должны продумать реакцию на планы США ввести дополнительные санкции против «Северного потока – 2», в качестве ответных мер могут быть введены штрафные пошлины на природный газ из Штатов, сообщил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Если это, наконец, не прекратится, то нам нужно будет продумать серьезные меры защиты. К примеру, возможны штрафные пошлины на природный газ из США», – приводит его слова ТАСС.

Эрнст отметил, что «действия США в этом вопросе не нужно больше понимать как акт дружбы, но они представляют собой вмешательством в суверенитет Германии и ЕС».

Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесли в Сенат США. В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.

В МИД РФ констатировали, что США решили продолжить курс на снижение конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о незаконности американских санкций против проекта «Северный поток – 2». Сенатор Олег Морозов выразил уверенность, что РФ найдет способ реализации газопровода в любых условиях. 

В Германии заявляли, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция ФРГ по «Северному потоку – 2» не изменилась.



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