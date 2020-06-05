Украина договорилась с Польше о новом виртуальном пункте передачи газа
05.06.2020, 17:30, Новости дня
Компания – оператор польской сети газопроводов Gaz-System заключила с «Оператором ГТС Украины» соглашение о запуске нового виртуального пункта передачи газа с 1 июля этого года, сообщил в пятницу польский оператор.
Известно, что этот пункт подачи газа заменит два прежних межсистемных соединения «Дроздовиче» и «Германовиче», передает ТАСС.
«Таким образом, польские и украинские операторы систем передачи продолжают выполнять требования сетевых кодексов ЕС, а также принципы и методы ведения бизнеса, обеспечивающие прозрачность и ликвидность в функционировании рынка газа», – указано в сообщении польского оператора.
Уточняется, что потенциальные пользователи должны будут указывать только направление транспортировки газа – в сторону Польши или в направлении Украины. Распределение мощности будет производиться автоматически, тарифы останутся на прежнем уровне.
Ранее сообщалось, что транзит газа через газотранспортную систему Украины сократился в январе-мае на 46% в годовом выражении, до 20 млрд кубических метров, однако компания исполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.
В январе Украина сообщила о начале «виртуального реверса» газа из Польши.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, чем эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет.
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