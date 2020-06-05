Украина договорилась с Польше о новом виртуальном пункте передачи газа

05.06.2020, 17:30, Новости дня

Компания – оператор польской сети газопроводов Gaz-System заключила с «Оператором ГТС Украины» соглашение о запуске нового виртуального пункта передачи газа с 1 июля этого года, сообщил в пятницу польский оператор.

Известно, что этот пункт подачи газа заменит два прежних межсистемных соединения «Дроздовиче» и «Германовиче», передает ТАСС.

«Таким образом, польские и украинские операторы систем передачи продолжают выполнять требования сетевых кодексов ЕС, а также принципы и методы ведения бизнеса, обеспечивающие прозрачность и ликвидность в функционировании рынка газа», – указано в сообщении польского оператора.

Уточняется, что потенциальные пользователи должны будут указывать только направление транспортировки газа – в сторону Польши или в направлении Украины. Распределение мощности будет производиться автоматически, тарифы останутся на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что транзит газа через газотранспортную систему Украины сократился в январе-мае на 46% в годовом выражении, до 20 млрд кубических метров, однако компания исполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

В январе Украина сообщила о начале «виртуального реверса» газа из Польши.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, чем эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет.