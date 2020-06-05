Российский дрон “Охотник” может представлять угрозу для Пентагона

05.06.2020, 17:30, Разное

Российский дрон, получивший название “Охотник”, который сможет нести неуправляемые бомбы на подкрыльевых узлах подвески и управляемые ракеты, может представлять угрозу для Пентагона. К такому выводу пришел автор журнала The National Interest Крис Осборн, изучивший возможности тяжелого ударного БПЛА.

Масса отечественного беспилотного бомбардировщика, разрабатываемого компанией “Сухой”, составляет около 20 тонн. Во время создания “Охотника” применялась технология снижения радиолокационной заметности, а также наработки, использовавшиеся для разработки истребителя пятого поколения под названием Су-57.

Как информирует портал “ПолитЭксперт”, ссылаясь на издание NI, БПЛА, который будет застрахован на 1,3 миллиарда рублей для подготовки к новым боевым испытаниям, должен вызвать серьезное беспокойство в США.

Главной особенностью “Охотника” является возможность взаимодействовать вместе с Су-57, при условии, что беспилотником управляет пилот истребителя. Подобная технология заинтересовала и конкурентов из Соединенных Штатов, где ее развивают на аппаратах F-22 и F-35. Благодаря этому можно существенно улучшить возможности разведки, истребитель может находиться на безопасном от врага расстоянии, а вооруженный “до зубов” дрон “Охотник” получит возможность осуществлять атаку районов, защищенных ПВО и представляющих области повышенного риска.