Губернатор Томской области обвинил в непрофессионализме заразившихся COVID-19 врачей и назвал их “антигероями”

05.06.2020, 17:20, Новости дня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в беспечности заразившихся COVID-19 врачей и подверг сомнению необходимость дополнительных выплат таким медикам. Об этом пишет VTOMSKE.ru.

Жвачкин считает, что к вспышкам коронавируса, в том числе в медучреждениях, привели непрофессиональные действия медиков. По его словам, некоторые из них заразили целые отделения в больницах.

“Есть много героев, но есть и антигерои, которые привели к тому, что заражались целые коллективы. Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить – в результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки, день рождения. Врачи!” – заявил он.

Губернатор привел в пример молодого врача. Она, по его словам, пошла покурить и заразилась коронавирусом, а потом “чай попить еще пошла в этом же скафандре”.

“Вот с одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но она же нарушила мыслимые и немыслимые правила врача! И она заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что – выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?” – сказал он.

Для заразившихся COVID-19 медиков в регионе предусмотрены выплаты в размере 68,8 тысячи рублей.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по Томской области, очаги заражения выявлены в нескольких медучреждениях региона. Практически во всех случаях заражение медицинских работников произошло не на работе, а дома от близких, утверждают власти.

По последним данным, в Томской области зафиксированы 797 случаев заражения коронавирусом. Погибли 11 пациентов, 381 выздоровел.

За время распространения коронавируса медики, которые работают с больными COVID-19, из разных регионов, областей и республик России заявляли о том, что они не получили положенные выплаты.

В конце мая 2020 года только после серии видеообращений сотрудников скорой помощи Карачаево-Черкесии было возбуждено дело по статье “Халатность” из-за невыплаты медикам надбавок. В Башкирии коронавирусом заразились более 500 медработников, но страховые выплаты получили только 13. А на Сахалине федеральные надбавки не начислили 14 сотрудникам Центральной районной больницы, недостающая сумма составила 415 тысяч рублей.

В некоторых больницах персонал оформляли через сторонние структуры, чтобы не платить им надбавки, или считали работу с коронавирусными пациентами почасово и “чуть ли не посекундно”, что также сокращало выплаты.

Президент Владимир Путин резко отчитал правительство за то, что обещанные медикам деньги не были перечислены вовремя. По его мнению, причиной массовых невыплат обещанных надбавок за работу с коронавирусными пациентами было неверно сформулированное постановление правительства.