 

Путин пообещал помочь частным приютам для животных, пострадавшим от коронавируса

05.06.2020, 17:20, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПрезидент России Владимир Путин пообещал помощь частным приютам для животных, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. 

С такой просьбой к президенту на встрече с зоозащитниками обратилась директор тольяттинского благотворительного фонда “Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек “Приют Кошкин дом” Наталья Боброва. Она рассказала, что из-за коронавируса у частных приютов резко сократились доходы и теперь им необходимы средства “на минимальное выживание”, лечение и питание животных, чтобы они “не голодали”.

“Подумаем, я сейчас не будут называть конкретных цифр и прочее. Но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. Формы, объемы, прямо конкретную дату назвать не могу, но мы вас услышали и вам поможем”, – пообещал Путин.

“Такое дело, которым вы занимаетесь, могут делать только люди по-настоящему в прямом смысле этого слова с добрым сердцем и, конечно, хочется вам помочь. Мы придумаем такой способ поддержки”, – добавил президент.

Из-за пандемии коронавируса многие приюты для бездомных животных оказались на грани закрытия: за период самоизоляции у организаций упал доход, волонтеры отказывались работать, некоторым приютам было сложно найти лекарства и даже обычные расходные материалы для лечения животных. 

Представитель свердловского благотворительного фонда “Зоозащита” Анна Яковлева рассказала, что некоторые хозяева из-за коронавируса начали отказываться от своих питомцев, поверив, в то что они могут переносить болезнь.

“Курируем муниципальный приют и несколько частных — все забито под завязку. Мы набираем волонтеров, которые могли бы приютить у себя животных на случай, если, к примеру, кто-то из хозяев окажется на карантине или просто не имеет возможности выгуливать своих собак. К тому же в период самоизоляции приюты для посещений закрыты, соответственно, волонтеры не могут приходить и ухаживать за четвероногими”, – рассказала зоозащитница. Она также отметила, что за время карантина волонтеры не смогли пристроить ни одной собаки. 

 

 



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