Рада создала комиссию по защите прав инвесторов

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05.06.2020, 17:12, Новости дня

На заседании 5 июня Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

За соответствующий проект постановления №2601 отдали свои голоса 319 депутатов. 

Целью ее работы указаны защита прав инвесторов, разработка необходимых для этого законодательных инициатив, налаживание парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами “для создания беспрепятственных условий для привлечения инвестиций”.

Члены комиссии планируют проводить парламентские слушания по поводу нарушения прав бизнеса в судах, органами местного самоуправления, исполнительной власти и правоохранителями.

Возглавила ВСК народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко, ее заместителем стал народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк. В состав комиссии вошли еще 11 депутатов:

Алексей Красов (“Слуга народа”);
Андрей Костин (“Слуга народа”);
Дмитрий Наталуха (“Слуга народа”);
Владлен Неклюдов (“Слуга народа”);
Галина Михайлюк (“Слуга народа”);
Сергей Ионушас (“Слуга народа”);
Артем Культенко (“Слуга народа”);
Игорь Абрамович (“Оппозиционная платформа – За жизнь”);
Андрей Николаенко (“Батьківщина”);
Лариса Билозир (группа “Партия “За майбутнє”);
Роберт Горват (группа “Довіра”). 

В работе комиссии не будет участвовать только одна фракция – “Европейская солидарность”. В регламентном комитете сообщили, что она не предложила своих кандидатов. 

“Сегодня, во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом во всем мире, инвестиции нужны нашей стране, как воздух. Не кредиты, не МВФ, а именно инвестиции – внешние и внутренние – спасут экономику нашей страны. Привлечение инвестиций должно быть приоритетом всех ветвей власти”, – сказала Янченко. 

Она рассказала, что работа ВСК будет происходить по двум направлениям: создание благоприятного для инвесторов законодательства и рассмотрение жалоб бизнеса. 

“Одной из первых законодательных инициатив ВСК будут два законопроекта, которые направлены на преодоление рейдерства”, – сказала народный депутат. 

Комиссия создана на один год. Согласно принятому постановлению, не позднее чем через шесть месяцев она должна предоставить отчет о своей работе.

Сейчас в рейтинге Doing Business, который определят легкость ведения бизнеса, Украина находится на 64-м месте. В правительстве заявили, что его цель, чтобы Украина оказалась в топ-30 рейтинга. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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