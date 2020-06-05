В Сеченовском университете испытают препарат для лечения тяжелой формы COVID-19

05.06.2020, 17:10, Разное



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Как сообщили в пресс-службе Сеченовского университета, препарат был разработан группой компаний «Р-Фарм. Артлегиа (олокизумаб) представляет собой антитело, непосредственно блокирующее медиатор воспаления Интерлейкин-6 (ИЛ-6). При средне-тяжелом и прогрессирующем течении COVID-19 организм максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом, что вызывает неконтролируемый выброс белков-медиаторов воспаления, в частности, ИЛ-6. Это приводит к цитокиновому шторму — потенциально летальной реакции иммунной системы на вирус, — и поражению легких, сердца и почек. Механизм действия препарата воздействует на белки и снижает иммунный ответ организм.

«Сеченовский Университет был включен в клиническую фазу исследования препарата олокизумаб (артлегиа) у пациентов с COVID-19 с клиническими и лабораторными характеристиками, подтверждающими наличие синдрома выброса цитокинов. Исследование является двойным слепым, рандомизированным, плацебо-контролируемым, осуществляемым по международным стандартам», – говорится в сообщении.

Исследованием руководит Департамент клинических исследований. Испытания проходят в университетскиих клинических больница №3 и 4, а также в 17 стационарах и научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода.