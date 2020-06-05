Доктор Мясников предупредил о «сюрпризах» коронавируса

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05.06.2020, 17:08, Новости дня

Главврач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников резюмировал факты о распространении коронавируса и отметил, что инфекция является «непредсказуемой».

В своем Telegram-канале Мясников опубликовал промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним. В частности, доктор указал, что COVID-19 передается в доклинический период, то есть распространяется практически здоровыми людьми, поэтому так высок риск заражения.

По его словам, коронавирус передается только воздушно-капельным путем, через кашель, чихание и дыхание – остальное не доказано.

Кроме того, вирус имеет «расовое (чернокожее население США, так называемые «латинос», азиаты), гендерное (мужчины) и возрастные (дети практически не болеют) предпочтения», и этому есть патофизиологические обоснования, отметил он.

Мясников также напомнил, что у коронавируса низкая смертность, в группе риска: 65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек, онкология. «В остальных случаях картина обычного ОРЗ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вся статистика только предварительная, «выводы по ней делать пока совершенно неправильно», слишком разные методики подсчета, слишком много параметров не учитываются или переоцениваются.

Также врач подчеркнул, что противовирусные лекарства в эксперименте могут сокращать время болезни, но не обрывать ее.

«В мире взят курс на беспрецедентно скорейшее внедрение вакцин в массы, а единственно действенной мерой профилактики остается соблюдение дистанции, либо самоизоляция», – констатировал доктор.

Кроме того, масочный режим, по мнению врача, является «простой, дешевой, нефармокологической мерой неясной эффективности». А перчатки предназначены для защиты кожи рук от частого их мытья и обработки, отметил он.

Также Мясников подчеркнул, что дезинфекция вне больниц тоже является сомнительной мерой, так как вирус внутри человека, а не снаружи.

«Коронавирус еще может принести нам «сюрпризы»: пока непредсказуем и своенравен», – заключил доктор.

Ранее Мясников назвал известные на сегодняшний день науке способы передачи нового коронавируса, а также объяснил, почему вспышка коронавирусной инфекции «теряет свою былую мощь».



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