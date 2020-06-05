 

В Великобритании запустили в производство непротестированную вакцину от COVID-19

05.06.2020, 17:08, Новости дня

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала производить вакцину от коронавируса еще до окончания испытаний и соответствующего одобрения со стороны надзорных органов, информирует The Guardian.

«Согласно нашим нынешним расчетам, данные поступят к концу лета, к августу, так что в сентябре мы будем знать, есть ли у нас вакцина или нет», – сообщил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

AstraZeneca будет сотрудничать с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Институтом сывороток Индии для наращивания производства потенциальной вакцины от COVID-19 до 2 млрд доз.

По словам Сорио, компания также создала отдельные линии для производства вакцины в США, Европе, Индии, планируется открыть их также и в Китае. Директор фармкомпании отметил, что работа над вакциной идет на некоммерческой основе, так что в случае неудачи AstraZeneca может потерпеть убытки, передает «Интерфакс».

По данным The Guardian, Оксфордский университет начал испытание вакцины при участии сотен добровольцев еще в апреле, сейчас число участников увеличилось до 1 тыс. человек.  В середине июня испытания вакцины планируют начать в Бразилии, которая вышла на второе место по числу выявленных случаев коронавируса в мире (615 тыс. 870 человек).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина от коронавируса не будет единой: появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, однако озвучивать сроки появления вакцины пока рано.

Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / При пожаре в Ермолино погибли четыре человека

19.05 / Медведев заявил, что кризису «пока не видно конца»

30.03 / Китай-город

28.04 / Названо условие отмены ОИ в Токио

27.05 / «Домашний офис» во времена COVID-19: правила безопасности

03.05 / Смартфон Google Pixel 4A не впечатляет своей производительностью

14.05 / ФБР – китайские хакеры пытаются украсть американские коронавирусные секреты

20.04 / СТРАНА – украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения

19.05 / Мнучин и Пауэлл дают показания в Сенате о мерах в связи с коронавирусом

01.06 / Захарова: США больше не могут делать другим странам замечания по правам человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска