Мнение: Обряд умственной инициации

05.06.2020, 17:03, Разное

Антикультура недорослей

Наблюдая, как мир погряз в антикультуре недорослей, прихожу к убеждению, что нужно ввести для подрастающего поколения обряд умственной инициации с жесткими правилами, и только прошедшим даровать возможность принимать полноценное участие в общественной жизни. Не прошел, будь тебе хоть пятьдесят с лишком – будь добр, продолжай тусить, мастурбировать, обезьянничать, но с соответствующим отношением к тебе окружающих. Как к недорослю.