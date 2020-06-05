Лучший подарок: Анджелина Джоли отметила свое 45-летие крупным пожертвованием

05.06.2020, 16:54, Разное

4 июня звезде “Малефисенты” и “Мистера и миссис Смит” исполнилось 45 лет. Свой день рождения Анджелина Джоли, как и многие соблюдающие карантин американцы, отметила дома в “тесном” семейном кругу – то есть в компании своих шести детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летней Захары, 14-летней Шайло и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса. Звонки из службы доставки, “встречи” с родными и друзьями по Zoom – торжество отмечали по всем правилам новых реалий. Впрочем, одно событие в этот день все же выбивалось из общей картинки. Основной подарок сделала сама именинница, пожертвовав в Фонд правовой защиты NAACP и тем самым поддержав страдающих от несправедливости и притеснений граждан.

Пожертвование в размере 200 тысяч долларов Джоли сделала аккурат накануне своего 45-летия. А причину именно такой финансовой помощи пояснила уже после праздника: актриса не могла остаться в стороне от происходящего в ее стране и решила таким образом выразить свою солидарность (напомним, сейчас во многих городах Америки проходят митинги в поддержку темнокожего населения, о причинах которых можно почитать здесь).

Анджелина Джоли

Я поддерживаю Фонд правовой защиты в его борьбе за расовое равенство, социальную справедливость и их призыв к скорейшей реформе в законодательстве. Права – это не прерогатива одних людей, которой они могут поделиться с другими. Нельзя терпеть, пытаться объяснить или оправдать дискриминацию и безнаказанность. Я надеюсь, что все мы, как нация, сможем обличить эти системообразующие проблемы в нашем обществе,

– заявила актриса в официальном комментарии, который был опубликован на сайте американского издания ETOnline.

Это далеко не первый разговор Анджелины Джоли на общественно-политическую тему во время карантина. Будучи послом доброй воли ООН, она не раз обсуждала важные для общества проблемы с политиками и главами государств. В последние же месяцы усилия актрисы в сфере благотворительности были направлены на то, чтобы помочь тем, кто пострадал от пандемии вируса COVID-19 больше всего. Например, она выразила свое беспокойство относительно здоровья и морального состояния детей из неблагополучных семей в открытом письме в Time. А после – адресовала еще один текст уже родителям, которые испытывают не меньше сложностей. Кстати, сама актриса на данный момент находится в хороших отношениях с бывшим супругом Брэдом Питтом и старается привлекать его к воспитанию детей.

Не так давно свой день рождения праздновала и общая дочь пары Шайло, и в честь этого радостного события Питт устроил домашнюю вечеринку, на которую Джоли с радостью отпустила всех детей.

Анджелина Джоли со своими детьми