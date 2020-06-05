Учёные назвали продукты, которые помогают выглядеть моложе

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05.06.2020, 16:53, Разное

Учёные назвали продукты питания, которые помогают выглядеть моложе. Оказывается, правильное питание не только улучшает состояние здоровья, но и позитивно влияет на внешний вид человека.
Одним из самых полезных продуктов является оливковое масло первого отжима. Оно снижает кровяное давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Результаты исследований также показывают: масло помогает снизить риск воспалений кожи и защитить её от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Зелёный чай насыщен антиоксидантами, большую часть которых составляют полифенолы. Они способствуют сохранению коллагена. Этот белок делает кожу молодой и упругой.

Шоколад – источник флавоноидов, которые защищают кожу от фотостарения процесса изменения структуры кожи в результате воздействия на нее солнечных лучей. Кроме того, они улучшают приток крови к коже, делает её более увлажненной. Однако лучше отдать предпочтение шоколаду с не менее, чем 70% содержанием какао.

В льняном семени есть омега-3, который сохраняет целостность кожи и делает её гладкой. Такими же свойствами обладает жирная рыба.
Некоторые учёные считают, что употребление гранатов вместе с косточками способствует восстановлению поврежденной кожи и увеличению выработки коллагена.

Авокадо помогает противостоять воспалениям, защитить кожу от солнца, а имбирь предотвращает возникновение пигментных пятен.



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