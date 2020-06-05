Стало известно, когда высланные россияне покинут Чехию

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05.06.2020, 16:53, Новости дня

Российские дипломаты, высланные из Чехии по решению по местных властей, покинут республику в воскресенье, 7 июня, сообщил дипломатический источник.

«Сотрудники представительства отбудут в Россию 7 июня», – сказал источник РИА «Новости».

По уточненным данным, высылаемые из Чехии российские дипломаты – это и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник представительства по фамилии Рыбаков. Об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.

«В Чехии придумали этот «рициновый скандал», эту низкопробную историю для дешевых детективов. Это решение ничем не оправданное. Отношениям наших двух государств явно не поможет. Это стало неожиданностью, ничего не предвещало, не было никакого повода», – сказал Брюханов.

Он добавил, что Андрей Викторович Кончаков является очень образованным и интеллигентным человеком, который вел «огромный объем гуманитарных проектов, пользуется огромным авторитетом у наших соотечественников и ученых-русистов. «Сильная потеря, очень качественный сотрудник, знал прекрасно чешский язык», – сказал Брюханов.

«Если бы мы знали, что так произойдет, мы бы готовили заранее кадры, сразу бы человек сегодня сел в самолет и полетел бы в Прагу. К сожалению, это не так. Шаг неожиданный», – добавил он, подчеркнув, что пока представительство Россотрудничества в Праге остается без руководителя, и агентству потребуется срочно направить туда сотрудника с полномочиями.

Напомним, в пятницу два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в республику яда рицина.

Российское посольство в Чехии заявило, что решение Праги выслать двоих дипломатов свидетельствует об отсутствии у республики желания нормализовать деградировавшие отношения двух стран.



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