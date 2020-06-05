 

Чехия оправдалась за высылку российских дипломатов

05.06.2020, 16:48, Новости дня

Министерству иностранных дел Чехии не удалось дипломатическим путем решить ситуацию с объявленными персонами нон грата сотрудниками посольства России, сообщил на пресс-конференции глава дипведомства республики Томаш Петршичек.

«МИД Чехии пытался разрешить эту неприемлемую и очень сложную ситуацию дипломатическим путем и с самого начала истории поддерживал контакты с посольством России. Но дипломатическое решение оказалось невозможным. Подход РФ не дает нам иной возможности, кроме высылки двоих дипломатов, с возможностью ожидаемых подобных ответных шагов», – сообщил Петршичек, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. При этом глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что информация привозе яда российским дипломатом является провокацией. 

Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами. В Диппредставительстве заявили, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.



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