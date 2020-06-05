Либеральные журналисты проигнорировали оскорбления Навальным ветерана ВОВ

05.06.2020, 16:48, Новости дня

«В отличие от навальнят, которые шутят с загрузками гиммлеров-мюллеров на «Бессмертный полк» – вы хорошо понимаете, кто такие ветераны?», – обратился спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев к симпатизирующим Навальному либеральным журналистам. Васильев обратил внимание на то, что либералы не торопятся критиковать Навального за оскорбления ветерана войны.

«Дорогие Алексей Алексеевич Венедиктов, Евгения Марковна Альбац и другие официальные, а также публичные лица… Вам правда хорошо жить рядом с чуваком, который обозвал ветерана Великой Отечественной «продажным холуем»?», – написал в своем телеграм-канале журналист, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

Обращаясь к главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктову и обозревателю того же радио Альбац, Васильев напомнил, что он и ранее призывал их дистанцироваться от оскорбительных заявлений блогера Алексея Навального.

Ранее Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко.

«В отличие от навальнят, которые шутят с загрузками гиммлеров-мюллеров на «Бессмертный полк» – вы хорошо понимаете, кто такие ветераны?», – подчеркнул Васильев. Напомним, что в середине мая следователи задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов, в том числе Генриха Гиммлера. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались активные сторонники Навального.

Васильев подчеркнул, что либеральные журналисты должны были хоть как-то отреагировать на оскорбление, которое допустил блогер – либо осудить, либо похвалить. «Вы скажите. Лично я пойму любое высказывание. Но – высказывание. А не молчание», – заметил журналист.

То, что представители либеральных СМИ предпочитают отмалчиваться, подтвердило и обращение газеты ВЗГЛЯД за комментариями к Венедиктову и журналисту «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр – оба передали через секретаря, что не комментируют высказывания Навального. Кроме того, от комментариев отказались журналист Алексей Пивоваров и политики либерального толка – политтехнолог Максим Кац и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с порталом URA.RU признался, что его отношение к Навальному после этой истории не изменилось. «Он знает об этом отношении. Оно отрицательное. Независимо от того, что он говорит, оно имеет свое основание», – сообщил Познер агентству. При этом с самим высказыванием Навального он не знаком, поэтому комментировать его не стал, однако журналист подчеркнул, что это вряд ли повлияло бы на его отношение к блогеру.

Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана Великой Отечественной войны. Он также просит проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.

Депутат Госдумы Андрей Красов заявил газете ВЗГЛЯД, что действия Навального неприемлемы, и свой монолог блогер должен произнести перед зеркалом: «Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран».