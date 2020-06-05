 

Facebook начал помечать сообщения контролируемых государством СМИ

05.06.2020, 16:40, Новости дня

Социальная сеть Facebook начала помечать публикации и группы контролируемых государствами СМИ. Позднее будет помечаться их реклама, об этом говорится в сообщении компании.

Пометки о том, что СМИ принадлежит государству появились на странице российского государственного канала RT, китайского канала CCTV и китайского агентства «Синьхуа». Кроме того, контролируемой государством названа страница официальной газеты ЦК китайской компартии «Женьминь жибао».

К концу года, ближе к выборам президента США, таким изданиям будет запрещено размещать рекламу для пользователей из этой страны. В Facebook уточнили, что если организация, получившая такую маркировку, не согласна с решением сети, то она может подать апелляцию.

  • В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции в настоящее время относит к «иностранным агентам», в частности, «Голос Америки» и русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
  • Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются «иностранным агентом». Нарушения могут привести к крупным штрафам.

  • Радио «Свобода»

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