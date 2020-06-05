 

Меган Маркл устраивает мужу скандалы: Вышла замуж за принца, а не за бродягу

05.06.2020, 16:30, Разное

Поговаривают, что супруга внука британской королевы
возлагала большие надежды на переезд в Лос-Анджелес. Меган Маркл планировала
грандиозное возвращение в Голливуд, однако все карты ей спутала пандемия
коронавируса.

Герцогиня Сассекская собиралась блистать на светских
мероприятиях в компании августейшего супруга, но вместо этого вынуждена
безвылазно сидеть на вилле, хоть и роскошной. Невозможность осуществить
задуманное делает Маркл очень раздражительной. Экс-артистка срывается на
супруге. Меган и Гарри начали скандалить.

По словам источника, который пожелал остаться анонимным,
Маркл бесит то, что ее супруг не стремится освоиться в США: он не заводит новые
знакомства и не выстраивает деловые взаимоотношения. Принц сидит дома, возится
с сыном Арчи и собаками. Не такой Меган Маркл представляла себе жизнь в Голливуде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 8:22 PST

Герцогиня также распекает супруга за неряшливый внешний вид.
Внук британской королевы носит одни и те же вещи. “Она вышла замуж за принца, а
не за бродягу”, – говорит инсайдер, а после добавляет, что сейчас Меган Маркл
не замечает особой разницы.

Напомним, в настоящее время Меган Маркл и принц Гарри живут в огромном особняке в Лос-Анджелесе. Дом звезды арендуют у продюсера и актера Тайлера Перри.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Секретный мини-шаттл ВВС США выведет на орбиту ракета с российским двигателем РД-180

30.05 / Мнение: Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь

18.05 / В России одобрили тест-систему, определяющую коронавирус с точностью до 96%

18.04 / Врачи обнаружили новый редкий симптом коронавируса

29.03 / Детские часы с мониторингом активности ELARI KidPhone Fresh доступны на рынке за 3500 рублей

26.05 / У легендарного музыканта произошел сердечный приступ

08.05 / Язык тоже может худеть. И это помогает избавиться от апноэ во сне

13.05 / Личное: Коронавирус и иллюзии Пескова и Навки

21.04 / Мнение: О самом настоящем нефтяном шоке и двойном ударе по России

15.04 / Мнение: Письмо: “Как перевернуть ситуацию, чтобы он начал гореть?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска