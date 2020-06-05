Меган Маркл устраивает мужу скандалы: Вышла замуж за принца, а не за бродягу

05.06.2020, 16:30, Разное

Поговаривают, что супруга внука британской королевы

возлагала большие надежды на переезд в Лос-Анджелес. Меган Маркл планировала

грандиозное возвращение в Голливуд, однако все карты ей спутала пандемия

коронавируса.

Герцогиня Сассекская собиралась блистать на светских

мероприятиях в компании августейшего супруга, но вместо этого вынуждена

безвылазно сидеть на вилле, хоть и роскошной. Невозможность осуществить

задуманное делает Маркл очень раздражительной. Экс-артистка срывается на

супруге. Меган и Гарри начали скандалить.

По словам источника, который пожелал остаться анонимным,

Маркл бесит то, что ее супруг не стремится освоиться в США: он не заводит новые

знакомства и не выстраивает деловые взаимоотношения. Принц сидит дома, возится

с сыном Арчи и собаками. Не такой Меган Маркл представляла себе жизнь в Голливуде.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 8:22 PST

Герцогиня также распекает супруга за неряшливый внешний вид.

Внук британской королевы носит одни и те же вещи. “Она вышла замуж за принца, а

не за бродягу”, – говорит инсайдер, а после добавляет, что сейчас Меган Маркл

не замечает особой разницы.

Напомним, в настоящее время Меган Маркл и принц Гарри живут в огромном особняке в Лос-Анджелесе. Дом звезды арендуют у продюсера и актера Тайлера Перри.