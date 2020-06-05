 

Вся в долгах: нарушительницу Волочкову вывели на чистую воду

05.06.2020, 16:30, Разное

Танцовщица задолжала государству 347 000 рублей. Больше всего она должна по транспортному налогу. Заплатить ей придется 123 000 рублей.

Есть у Анастасии Волочковой и долги по квартплате в Москве – 113 000 рублей. За квартиру в Санкт-Петербурге она не оплатила 48 000 рублей. Кроме того, за “королевой шпагата” числится 28 000 за земельный участок в Подмосковье.

Примечательно, что задолженности образовались относительно давно. Только пенями на них “накапало” порядка семи тысяч рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Окт 2018 в 5:12 PDT

Напомним, в апреле стало известно, что Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову. Балерина считает, что телеведущая опорочила ее честь и достоинство.

Затяжной конфликт светских львиц начался еще несколько месяцев назад. В одном из интервью Дана Борисова отметила, что готова помочь танцовщице справиться с алкогольной зависимостью. Также девушка неоднократно намекала на сомнительное прошлое Анастасии Волочковой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Александр Невский о советах Сильвестра Сталлоне, встрече с Эдди Мерфи и тренировках дома

23.04 / Хитрый лайфхак: Кэмерон Диас рассказала, как им с Бэнджи Медденом удается высыпаться с 3,5-месячной дочерью

11.04 / Ушел из жизни актер из сериала “Лексс” Дитер Лазер

30.04 / Джиджи Хадид и Зейн Малик рассекретили пол будущего ребенка

09.05 / “Бессмертный полк” 2020 – онлайн-трансляция

06.05 / Мнение: Фото голодного бунта в Зоринске

25.05 / Минкомсвязи опубликовало расписание вывозных рейсов до 3 июня

08.04 / В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в жилье инфицированных

16.04 / У Lexus появится новый мощный кроссовер

10.03 / Мнение: Они использовали его под лозунгом «мыжесемья»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска