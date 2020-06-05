Вся в долгах: нарушительницу Волочкову вывели на чистую воду

05.06.2020, 16:30, Разное

Танцовщица задолжала государству 347 000 рублей. Больше всего она должна по транспортному налогу. Заплатить ей придется 123 000 рублей.

Есть у Анастасии Волочковой и долги по квартплате в Москве – 113 000 рублей. За квартиру в Санкт-Петербурге она не оплатила 48 000 рублей. Кроме того, за “королевой шпагата” числится 28 000 за земельный участок в Подмосковье.

Примечательно, что задолженности образовались относительно давно. Только пенями на них “накапало” порядка семи тысяч рублей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Окт 2018 в 5:12 PDT

Напомним, в апреле стало известно, что Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову. Балерина считает, что телеведущая опорочила ее честь и достоинство.

Затяжной конфликт светских львиц начался еще несколько месяцев назад. В одном из интервью Дана Борисова отметила, что готова помочь танцовщице справиться с алкогольной зависимостью. Также девушка неоднократно намекала на сомнительное прошлое Анастасии Волочковой.