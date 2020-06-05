Ученые узнали, почему с возрастом люди полнеют

05.06.2020, 16:30, Разное

Международная группа ученых провела исследования изменений в организме человека. Специалисты, представляющие научные учреждения Франции и Швеции, выяснили, почему с возрастом люди часто полнеют.

На протяжении 13 лет эксперты изучали данные большого количества добровольцев. Команда специалистов наблюдала за липидным балансом в организме волонтеров. Эксперты контролировали метаболизм, в частности, обмен жиров и жироподобных веществ, из-за которых человек полнеет.

Результаты работы показали, что, скорость обмена липидов чаще всего падает с годами. При этом вес тела увеличивается до 20%, что может вызвать ряд осложнений со здоровьем, включая тяжелые заболевания сердца и сосудов.

Ученые акцентировали внимание на том, что липидный обмен можно ускорить, тем самым заставив организм дольше сохранять баланс жиров. Хороший эффект дает увеличение объемов физических нагрузок, при этом они должны быть регулярными. Правильно подобранный комплекс упражнений, с учетом возраста и состояния здоровья человека поможет избежать набора лишних килограммов.