Мнение: Плутон на замену Земли, самые умные страны и искусственные очереди в США

05.06.2020, 16:20, Разное

1. Когда наше Солнце превратится в красного гиганта, мы сможем использовать в качестве запасного аэродрома карликовую планету Плутон. Все технологии, которые нужны, чтобы добраться до Плутона, у нас уже есть. Отсутствие постоянной базы на Плутоне — это вопрос скорее к финансистам, чем к инженерам:

https://lenta.ru/news/2020/03/14/pluto/

Через несколько миллиардов лет, когда Солнце поглотит Землю, температура поверхности Плутона достигнет 20-40 градусов Цельсия, в результате чего карликовая планета станет идеально пригодной заменой для жизни человека, пишет ТАСС.

Агентство приводит комментарий астронома Владимира Сурдина, согласно которому «поверхность Плутона, конечно, маленькая, но она в точности равна поверхности современной России». По словам эксперта, в случае размещения на карликовой планете восьми миллиардов человек соответствующая плотность населения не превысила бы таковую в современной Московской области.

За миллиарды лет цивилизация может успеть много раз рухнуть, а дикая природа – заново восстановить запасы нефти и других полезных ископаемых. Так что будущему человечеству будет чем заправлять свои ракеты для полётов на Плутон.

Непонятно, однако, что же делать дальше, когда красный гигант сдуется и превратится в тусклого белого карлика?

2. Рейтинг «самых умных стран мира», вычисляемый как сумма мест по трём параметрам – числу нобелевских лауреатов, среднему IQ (коэффициенту интеллекта) и международным оценкам успеваемости в школах:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/reiting-samyh-umnyh-stran-mira-na-kakom-meste-rossiia-5e1dbe40b477bf00ae04e973

Россия, если верить этому рейтингу, входит в топ-10 умнейших стран, немного отставая от США.

Однако если мы исключим из расчёта число нобелевских лауреатов, выбор которых довольно субъективно и зачастую политически мотивированно осуществляется шведскими академиками, то и Россия, и США резко опустятся вниз (при этом мы окажемся несколько умнее США), а первые места займут сплошь восточноазиатские страны – Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Китай.

3. Кирилл Стрельников пишет про технологию создания искусственных очередей в США:

https://tlg.name/mnogouma/308

Почти весь маркетинг в США построен на построении искусственных очередей. Они это называют creating scarcity – создание дефицита. Знакомый термин? Вот это оно и есть. Это работает везде, даже в моём родном копирайтинге. Умные и продвинутые копирайтеры в тех же США очень часто размещают на своих сайтах календарик со своими «окнами»: вроде бы для удобства клиентов, но на самом деле для того, чтобы показать, что они востребованы. Другие прямо в лоб пишут: «Заполните эту форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 48 (!) часов. На данный момент наша команда полностью забронирована на первую половину марта. Кроме консультаций, фейслифта сайтов и однодневных интенсивов, мы сможем начать принимать заказы не ранее 26 марта»… <…> Подобный подход работает в двух плоскостях: 1) кто вас хотел и так, теперь хочет ещё сильнее; 2) кто не сильно хотел, теперь сольётся, и не будет выносить вам мозг. Вин-вин.