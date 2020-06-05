ФСБ задержала Леху Иркутского

05.06.2020, 16:16, Новости дня

В пригороде Великого Новгорода задержан 46-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Гудына, более известный в криминальной среде как Леха Иркутский, сообщили СМИ.

Операция проводилась силами сотрудников ГУУР МВД, ФСБ, а также новгородских и петербургских полицейских. Задержанному предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Как информирует издание PrimeCrime.ru, Алексей Гудына был «коронован» в Северной столице в ноябре 1999 года грузинскими ворами в законе Тенгизом Луарсабишвили, Раулем Кирия, Мерабом Асанидзе (Чикора), Георгием Джанезашвили (Амбергич) и другими.

Напомним, в апреле в Челябинской области арестовали курировавшего грабежи вора в законе.