ФСБ задержала Леху Иркутского
05.06.2020, 16:16, Новости дня
В пригороде Великого Новгорода задержан 46-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Гудына, более известный в криминальной среде как Леха Иркутский, сообщили СМИ.
Операция проводилась силами сотрудников ГУУР МВД, ФСБ, а также новгородских и петербургских полицейских. Задержанному предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»).
Как информирует издание PrimeCrime.ru, Алексей Гудына был «коронован» в Северной столице в ноябре 1999 года грузинскими ворами в законе Тенгизом Луарсабишвили, Раулем Кирия, Мерабом Асанидзе (Чикора), Георгием Джанезашвили (Амбергич) и другими.
Напомним, в апреле в Челябинской области арестовали курировавшего грабежи вора в законе.
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