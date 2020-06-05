Протестующие в Бельгии в знак солидарности с американцами осквернили памятник королю Леопольду II

05.06.2020, 16:16, Новости дня

Вдохновленные акциями протеста в США против убийства полицейским безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, неизвестные в Бельгии оскверняют памятники бельгийскому королю Леопольду II, известному своей жестокой политикой в колонизированном Конго в XIX веке.

Как пишет бельгийская The Brussels Times, одна из таких акций прошла в городе Гент, где неизвестные облили красной краской установленный в парке бюст короля Леопольда и сделали на нем надпись «Я не могу дышать!», передает РИА «Новости».

По сообщениям бельгийских СМИ, памятники королю были аналогичным образом испорчены и в других городах. Кроме того, активисты также запустили сбор подписей за то, чтобы убрать с улиц и площадей Брюсселя все памятники, изображающие жестокого короля-колонизатора. К настоящему моменту петиция собрала уже порядка 45 тыс. подписей из требующихся 50 тысяч.

Отмеитм, что памятники королю Леопольду II и раньше подвергались осквернению в Бельгии. Его критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке, когда страна находилась в его персональном владении. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда в Конго погибли порядка 10 млн человек.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.