 

В Нижегородской области отремонтируют более 880 км дорог

05.06.2020, 16:08, Новости дня

Более 881 км дорог отремонтируют в Нижегородской области. Это 195 участков дорожного полотна в 37 районах и городских округах области, сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства.

«Это на 118 км больше, чем в 2019 году. 26 км мы отремонтируем в областном центре, 8,4 – в Дзержинске, остальной объем – в районах Нижегородской области. Контракты на эти работы были заключены в конце прошлого года, за счет чего подрядчики смогли, как только позволила погода, сразу выйти на объекты и приступить к дорожным работам в сжатые сроки», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время рабочие приступили к ремонту более 18 км трассы «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Вачском районе, а всего на этой региональной дороге в Нижегородской области уложат 36 км асфальта, передает РИА «Время Н».

«Подрядчик ежедневно отслеживает прогноз погоды. Дорожники могут выйти на работы как с самого утра, так и в обед, если к этому моменту закончится дождь. Главное – использовать каждый момент для работ. Сейчас на объекте выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия, укладка выравнивающего, а потом верхнего слоев. Качество асфальтобетонного покрытия ежедневно проверяет лаборатория подрядчика», – сказал заместитель директора ГКУ НО «ГУАД» Андрей Левдиков.

После укладки асфальтобетона рабочие укрепят обочину и нанесут горизонтальную разметку термопластиком, которая поможет обеспечить световозвращение.

Отмечается, что в течение пяти лет после окончания работ эта трасса будет на гарантийном обслуживании, и, в случае если на отремонтированном участке появятся дефекты, подрядчик устранит их за свой счет.

В рамках нацпроекта в Тульской области отремонтируют 143,5 километра автодорог.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Ученые рассказали, когда кораллы начали гибнуть

02.04 / Новые заболевших COVID-19 в Калининграде были на одной вечеринке

15.05 / Американский суд обязал администрацию Трампа предоставить письма о задержке военной помощи Украине

05.04 / Компания Isuzu сохраняет цены на коммерческие автомобили в апреле

09.04 / «Вектор» указал на отсутствие данных о возможности повторно заразиться COVID-19

02.06 / Власти Украины перестали пугать мир «войной» с Россией

08.04 / Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

01.04 / Глава Калуги посоветовал жителям дезинфицировать руки алкоголем из-за дефицита антисептиков

22.05 / В Британии ввели карантин для приезжих

25.04 / Видео об издевательствах в ангарской колонии оказалось постановкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска