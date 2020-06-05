В Нижегородской области отремонтируют более 880 км дорог

05.06.2020, 16:08, Новости дня

Более 881 км дорог отремонтируют в Нижегородской области. Это 195 участков дорожного полотна в 37 районах и городских округах области, сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства.

«Это на 118 км больше, чем в 2019 году. 26 км мы отремонтируем в областном центре, 8,4 – в Дзержинске, остальной объем – в районах Нижегородской области. Контракты на эти работы были заключены в конце прошлого года, за счет чего подрядчики смогли, как только позволила погода, сразу выйти на объекты и приступить к дорожным работам в сжатые сроки», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время рабочие приступили к ремонту более 18 км трассы «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Вачском районе, а всего на этой региональной дороге в Нижегородской области уложат 36 км асфальта, передает РИА «Время Н».

«Подрядчик ежедневно отслеживает прогноз погоды. Дорожники могут выйти на работы как с самого утра, так и в обед, если к этому моменту закончится дождь. Главное – использовать каждый момент для работ. Сейчас на объекте выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия, укладка выравнивающего, а потом верхнего слоев. Качество асфальтобетонного покрытия ежедневно проверяет лаборатория подрядчика», – сказал заместитель директора ГКУ НО «ГУАД» Андрей Левдиков.

После укладки асфальтобетона рабочие укрепят обочину и нанесут горизонтальную разметку термопластиком, которая поможет обеспечить световозвращение.

Отмечается, что в течение пяти лет после окончания работ эта трасса будет на гарантийном обслуживании, и, в случае если на отремонтированном участке появятся дефекты, подрядчик устранит их за свой счет.

В рамках нацпроекта в Тульской области отремонтируют 143,5 километра автодорог.