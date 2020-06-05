 

Цена барреля нефти Brent впервые с марта превысила 42 доллара

05.06.2020, 16:08, Новости дня

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 5,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 42,06 долларов за баррель.

К 15.42 мск нефть марки Brent росла на 6,2% – до 42,48 долларов за баррель, передает ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в 42 долларов за баррель 6 марта этого года.

Нефть сорта WTI торговалась на уровне 39,89 долларов за баррель, что на 5,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки растут на новостях о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию. Основной вопрос повестки – продление нынешнего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.



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