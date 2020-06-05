 

В сгоревшей на юге Москвы квартире произошло несколько взрывов

05.06.2020, 16:06, Новости дня

После мощного взрыва и пожара в девятиэтажном доме на юге Москвы прозвучало еще несколько хлопков, об этом свидетельствует сделанная соседями запись. Ранее начальник столичного управления МЧС Сергей Желтов заявил, что погибший в результате ЧП 31-летний мужчина увлекался пиротехникой.

 

Жертвой химических опытов стал Александр Пономарев, который переехал к отцу менее года назад. Работал он программистом, а все свободное время посвящал своему увлечению. Один из экспериментов закончился трагически.

Первый взрыв в доме на Дорожной улице прогремел около 12:20: взрывной волной выбило стекла, а в помещении вспыхнул пожар. На протяжении нескольких минут жильцы слышали хлопки, доносящиеся из объятой пламенем квартиры.

Специалисты "Мосгаза" после осмотра места происшествия подтвердили, что утечек голубого топлива не было, а газовое оборудование не пострадало.



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