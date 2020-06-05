 

Чупакабра возвращается: жители башкирской деревни поймали страшного зверя

05.06.2020, 16:06, Новости дня

Жители башкирской деревни поделились видео кадрами неизвестного зверя. Он успел разворошить несколько подворьев. Чудовище с красными глазами, большими клыками и агрессивными намерениями местные считают чупакаброй.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", зверь забрел в деревню Кузеево в Буздякском районе. Жители успели снять, как он проник в курятник. В момент расправы его поймали. Дальнейшая судьба чупакабры, как прозвали его деревенские, не известна.

Отметим, что подобный случай произошел осенью прошлого года. В Благовещенске был замечен странный зверь, который загрыз 20 кур и порядка 40 кроликов. Очевидцы утверждали, что тушки убитых животных лежали без потрохов и крови. Позже погибшие кролики были найдены в Белебее.

 

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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