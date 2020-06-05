 

Первый год жизни в Москве: панды Жуи и Диндин растолстели на 20 килограммов

05.06.2020, 16:06, Новости дня

В пятницу, 5 июня, исполняется ровно год, как панды Жуи и Диндин приехали в столицу РФ из Китая и прописались в Московском зоопарке. Первый юбилей жизни на новом месте обозначился для животных тем, что они поднабрали в весе на 20 килограммов.

По приезду панды весили около 58 и 96 килограммов соответственно. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин около 80. На сайте Московского зоопарка отмечается, что млекопитающие быстро адаптировались к новым условиям проживания.

Животным регулярно предлагают новые развлечения. Например, в их вольере установили качели, но пандам быстро надоела такая игрушка, потому к приспособлениям добавились разнообразные коробки, бочки, канаты, тканевые конструкции. Кроме того, для панд придумали тренинги по рисованию — за успехи в творческом поприще их вознаграждали лакомствами.

В настоящее время лично поглазеть на животных могут не все, потому понаблюдать за ними предлагается на официальном сайте зоопарка. Отмечается, что панды пользуются большой популярностью у многих.

Жуи и Диндин были переданы Московскому зоопарку в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.



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