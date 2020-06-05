Мосгорсуд сократил на пять суток срок ареста журналиста Ильи Азара

05.06.2020, 15:57, Новости дня

Московский городской суд сократил с 15 до 10 дней срок ареста журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, сообщает телеграм-канал “Апология протеста”. Из спецприемника Азар выйдет в воскресенье 7 июня.

Ранее решением первой инстанции Азар был арестован на 15 суток. ​

Журналиста задержали 26 мая около здания МВД на Петровке, 38, когда он стоял в одиночном пикете в поддержку арестованного администратора проекта “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве и распространении порнографии. Вместе с Азаром полицейские задержали координатора московского отделения “Открытой России” Татьяну Усманову, а ранее за тот же одиночный пикет был задержан активист Виктор Немытов. Ему тоже дали 15 суток, но 29 мая Мосгорсуд отпустил Немытова, вместо ареста оштрафовав его на 20 тысяч рублей.

29 мая жители Москвы и других городов России выходили на пикеты в поддержку Ильи Азара и других задержанных за одиночные пикеты.

28 мая были задержаны главный редактор интернет-издания “Медиазона” Сергей Смирнов, ведущая “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр и другие журналисты – всего около 10 человек. 29 мая задержали более трех десятков человек, в том числе нескольких муниципальных депутатов и других оппозиционных политиков.

Преследования создателей “Омбудсмена” начались после того, как проект, освещающий работу правоохранительных органов в России, опубликовал аудиозапись из Новосибирска, на которой руководители полиции города требовали выполнять “план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке. Воронцов 8 мая был заключен под стражу до начала июля – на него было заведено уголовное дело о вымогательстве 300 тысяч рублей. Позднее на Воронцова и другого администратора проекта Игоря Худякова завели второе уголовное дело – за незаконный оборот порнографических материалов. 25 мая Худякова по этому делу арестовали на два месяца, обоих содержат в СИЗО. 29 мая стало известно, что на Воронцова возбудили еще два уголовных дела. Его адвокат Сергей Бадамшин заявил, что защите пока о новых уголовных делах в отношении его клиента не сообщали.