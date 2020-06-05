 

Потанин пообещал за счет компании устранить последствия аварии в Норильске. Расходы он оценил в 10 млрд рублей

05.06.2020, 15:57, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахГлава и основной владелец “Норникеля” Владимир Потанин 5 июня на совещании с президентом Владимиром Путиным оценил в 10 млрд рублей расходы на устранение последствий аварии с разливом топлива в окрестностях Норильска.

“Выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет – столько и потратим”, – сказал Потанин.

Потанин пообещал полностью профинансировать устранение последствий аварии за счет компании, не потратив “ни одного рубля бюджетных средств”. По его словам, компания выбирает при устранении последствий аварии “не самые дешевые”, а оптимальные с экологической точки зрения варианты. 

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив дизельного топлива на площади более 180 тысяч квадратных метров. Значительное количество нефтепродуктов попало в реку Амбарная, а из нее пятно движется к Карскому морю. 

1 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня. 

 

В настоящее время с территории разлива горючего откачано более 100 тонн нефтепродуктов. Для мониторинга ситуации привлечена авиация. Глава МЧС России Евгений Зиничев ранее заявлял, что решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов найдено, при этом не уточнил о каком конкретном решении идет речь.

В Росприроднадзоре, в свою очередь, заверили, что не будут сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты и будут “внимательно смотреть за способами утилизации”. 

 

В Greenpeace заявили, что авария стала первым таким крупным происшествием в Арктике, и призвали власти изменить российское природоохранное законодательство, которое сейчас “порождает ощущение безнаказанности у природопользователей” за негативное влияние на окружающую среду.

Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям “Порча земли”, “Загрязнение вод” и “Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО “НТЭК” Вячеслав Старостин. Он отказался давать показания.

АО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” входит в холдинг “Норильский никель”, основной владелец которого – Владимир Потанин. Он, по версии журнала Forbes, является одним из самых богатых людей в России. За период пандемии коронавируса Потанин увеличил свое состояние с 19,7 миллиардов долларов до 26,1 миллиарда.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Путин согласился на предложение российского дизайнера о спортивной одежде

14.05 / Назван главный влияющий на температуру планеты фактор

01.06 / За сутки в Москве скончались 76 человек с коронавирусом

08.04 / Губернатор Псковской области проверил городскую больницу. На нем был защитный костюм, а врачи работали в обычных халатах

18.04 / В самолет только с иммунным паспортом: каким будет туризм после пандемии COVID-19

05.05 / В Украине заочно арестовали Виктора Януковича

15.05 / Танк упал с трала при перевозке в Петербурге

04.06 / В Ашхабаде провели массовый велопробег во главе c Бердымухамедовым. Власти отрицают, что в стране есть коронавирус

09.05 / France 24 – Франция отметила День победы без ожидаемого размаха — помешал карантин

01.05 / Маас – нельзя делать пандемию «фиговым листком» для мирного процесса на востоке Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска