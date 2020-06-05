Потанин пообещал за счет компании устранить последствия аварии в Норильске. Расходы он оценил в 10 млрд рублей

05.06.2020, 15:57, Новости дня

Глава и основной владелец “Норникеля” Владимир Потанин 5 июня на совещании с президентом Владимиром Путиным оценил в 10 млрд рублей расходы на устранение последствий аварии с разливом топлива в окрестностях Норильска.

“Выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет – столько и потратим”, – сказал Потанин.

Потанин пообещал полностью профинансировать устранение последствий аварии за счет компании, не потратив “ни одного рубля бюджетных средств”. По его словам, компания выбирает при устранении последствий аварии “не самые дешевые”, а оптимальные с экологической точки зрения варианты.

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив дизельного топлива на площади более 180 тысяч квадратных метров. Значительное количество нефтепродуктов попало в реку Амбарная, а из нее пятно движется к Карскому морю.

1 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

В настоящее время с территории разлива горючего откачано более 100 тонн нефтепродуктов. Для мониторинга ситуации привлечена авиация. Глава МЧС России Евгений Зиничев ранее заявлял, что решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов найдено, при этом не уточнил о каком конкретном решении идет речь.

В Росприроднадзоре, в свою очередь, заверили, что не будут сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты и будут “внимательно смотреть за способами утилизации”.

В Greenpeace заявили, что авария стала первым таким крупным происшествием в Арктике, и призвали власти изменить российское природоохранное законодательство, которое сейчас “порождает ощущение безнаказанности у природопользователей” за негативное влияние на окружающую среду.

Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям “Порча земли”, “Загрязнение вод” и “Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО “НТЭК” Вячеслав Старостин. Он отказался давать показания.

АО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” входит в холдинг “Норильский никель”, основной владелец которого – Владимир Потанин. Он, по версии журнала Forbes, является одним из самых богатых людей в России. За период пандемии коронавируса Потанин увеличил свое состояние с 19,7 миллиардов долларов до 26,1 миллиарда.