ВС признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»

05.06.2020, 15:53, Новости дня

Верховный Суд признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Генеральный прокурор Игорь Краснов в порядке ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» обратился в Верховный Суд РФ с административным исковым заявлением о признании организации «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической и запрете ее деятельности на территории РФ», – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

Подчеркивается, что деятельность этой организации и «проводимая ею пропагандистская и иная работа» представляет серьёзную угрозу национальным интересам России, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан.

«Административное дело по заявлению генпрокурора было рассмотрено 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», – говорится в сообщении.