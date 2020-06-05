«Со мной случилась удивительная история»: Сати Казанова победила псориаз

05.06.2020, 15:53, Разное

Российская певица Сати Казанова смогла победить псориаз. Удивительной историей того, как она исцелилась от хронической болезни, артистка поделилась с фанатами в своём Instagram-аккаунте.

37-летняя экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова пояснила о настоящем чуде, которое с ней произошло. Одна из самых сексуальных женщин РФ по версии гламурных журналов на протяжении многих лет страдала от аутоиммунного кожного заболевания. Певица отметила, что когда находилась в гостях у родителей, поражения кожи у неё значительно сократились. Знаменитость пояснила фолловерам, что решила поделиться с мамой своими проблемами: «Из сильной женщины я превратилась в маленькую девочку, которой хочется только одного, чтобы её обняли и пожалели. Я сбросила все доспехи и маски».

Артистка лежала у родительницы на коленях и просто рыдала, а мама ласково гладила взрослую дочь по голове. На следующий день после выплеска негативных эмоций, Сати Казанова обнаружила, что хронический псориаз сошёл на 80 процентов, а приобретённое состояние осталось со знаменитостью. Певица не только занимается сольной деятельностью, но и ведёт «волшебные медитации», которые популярны среди прекрасной половины человечества. Это чудо стало мотивацией к организации вебинара «Женская сила», она пригласила всех, кто готов «глубже понять свою природу», поучаствовать в тренинге.

Фанатки пожелали артистке здоровья, поблагодарили за удивительную историю исцеления и организованные тренинги, а ещё сказали, что Сати Казановой очень повезло с мамой. «Безусловно, жительница может и умеет быть сильной, но моменты, когда ты можешь позволить себе быть абсолютно беззащитной и слабой, несут в себе особенное наслаждение. Это невероятное счастье!», – резюмировали комментаторы.