Путин назвал природу национальным достоянием России

05.06.2020, 15:53, Новости дня

Природа РФ является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений, сообщил президент Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с экологами и зоозащитниками.

Он отметил, что проблемы окружающей среды и экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных и важных для общества тем, а также подчеркнул, что в числе инициатив граждан по правкам в конституцию было много предложений усилить требования к сохранению природы и ответственность за гуманное отношение к животным, развивать систему экологического просвещения, передает ТАСС.

«Полностью поддерживаю такую принципиальную позицию. Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями», – сказал Путин.

«Мы обязаны и будем сберегать все это для них, для будущих поколений на всей нашей большой планете, но для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов, растительного и животного мира нашей страны, России», – добавил президент.

По словам главы государства, мнение людей и интересы общества в сфере окружающей среды и сохранения биоразнообразия «должны оставаться безусловным приоритетом».

В ходе встречи Путину, в частности, рассказали о первом в РФ частном приюте для медведей. Он называется «Кипарисово» и находится в Приморье. «Медведь – это символ России. Это высокоинтеллектуальный хищник, который требует определенных условий содержания, для того, чтобы животные проявляли свое естественное поведение. Наш проект – новаторский для России», – рассказала представитель проекта. Фрагмент ее выступления опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Медведь – это символ России. Это высокоинтеллектуальный хищник»: У Путина попросили денег на приют для высокоинтеллектуальных символов РФ pic.twitter.com/rnP7sGPsD4

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 5, 2020

В свою очередь, директор тольяттинского центра реабилитации для животных «Приют Кошкин дом» Наталья Боброва отметила, что в период пандемии учреждения для животных получают меньше средств от благотворителей. Она попросила рассмотреть вопрос о поддержке со стороны государства.

Путин заверил, что власти рассмотрят этот вопрос. «Я сейчас не буду называть конкретных цифр и прочего, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим», – ответил Путин.

«Мы вас услышали и вам поможем», – добавил президент. Он отметил, что помогать животным могут «только люди с по-настоящему, в прямом смысле этого слова добрым сердцем».

«Конечно, хочется вам помочь, придумаем такой способ поддержки», – сказал Путин, подчеркнув, что «Приют Кошкин дом» является «ласкающим ухо названием» учреждения.

На встрече Путин выслушал еще несколько рассказов о работе приютов для животных.

«Я думаю, что каждого задели, не могли не затронуть [слова о том], что животные часто страдают от рук живодеров. К сожалению, мы сталкиваемся с такими мерзкими проявлениями», – сказал российский лидер.

Путин обратил внимание на слова волонтера, участницы конкурса «Большая перемена» Яны Бесединой, «которая говорила о необходимости помощи тем, кто нуждается в помощи, кто является беззащитным».

«[Яна] настроена абсолютно правильно», – подчеркнул президент. Он также отметил идею директора Ногинского муниципального приюта Юлии Бросалиной об «уроках доброты». «В этой связи, конечно, является очень важной тема экологического образования и воспитания экологической культуры», – добавил глава государства.

Путин также поздравил участников видеоконференции с отмечаемым 5 июня в РФ Днем эколога.

Напомним, в России стартовал флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога, который отмечается 5 июня.

Путин поздравил Министерство экологии и подведомственные ему организации с Днем эколога, указав, что рациональное использование природных ресурсов находится в числе общенациональных приоритетов.

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».