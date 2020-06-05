Нардепы зарегистрировали постановление об увольнении Авакова

05.06.2020, 15:50, Новости дня

В Верховной Раде Украины 5 июня зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова со своей должности. Проект постановления №3606 передали на рассмотрение руководству парламента.

Инициаторам проекта постановления являются 55 народных депутатов, в частности от фракций “Голос” и “Слуга народа”. Текста постановления на сайте Рады пока нет.

На этой неделе парламентская фракция “Голос” начала собирать подписи за отставку Авакова.

Для инициирования рассмотрения какого-либо вопроса в парламенте необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов. При этом в “Европейской солидарности” заявили, что для рассмотрения вопроса по Авакову нужно всего лишь зарегистрировать соответствующий проект постановления, а для этого “достаточно инициативы одного депутата”, и отказались ставить свои подписи.

В проекте постановления об увольнении Авакова, фотокопия которого опубликована на странице “Голоса” в Facebook, депутаты ссылаются на п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины, в котором сказано, что к полномочиям Верховной Рады, в частности, относятся вопросы об отставке премьер-министра и членов Кабмина. Но согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабинета Министров по его собственной инициативе и по представлению премьера.

Спикер Дмитрий Разумков говорил, что вопрос отставки министров на законодательном уровне до конца не урегулирован. “Есть юридическая коллизия, а желательно, чтобы, когда мы говорим о кадровых вопросах, таких коллизий не было”, – сказал он.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.