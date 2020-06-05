 

Роналду стал первым футболистом, заработавшим $1 млрд

05.06.2020, 15:50, Новости дня

Португальский нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду за прошлый год заработал $105 млн (до уплаты налогов). Как пишет Forbes, после этого его состояние превысило $1 млрд.

В списке Forbes Celebrity 100 за 2020 год Роналду занял четвертое место. Его извечный соперник по испанской Ла Лиге аргентинец Лионель Месси занял пятое место, заработав за год $104 млн (общий заработок аргентинца за время выступлений на профессиональной уровне составил $605 млн, однако, пишет Forbes, Месси начал играть на три года позже Роналду). 

Журнал отмечает, что 35-летний португалец стал первым футболистом в истории, заработавшим более $1 млрд, и третьим спортсменом, достигшим этой отметки, – после гольфиста Тайгера Вудса, который сделал это в 2009 году, и боксера Флойда Мэйуэзера (2017 год).

Криштиану Роналду начал карьеру в лиссабонском “Спортинге” в 2002 году. В 2003-м перешел в “Манчестер Юнайтед”, где выступал до перехода в “Реал” в 2009 году. С 2018-го играет в туринском “Ювентусе”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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